Надмірне вживання вітаміну Е провокує інсульт

Вітамін Е — один з найважливіших вітамінів, який бере активну участь в нормальному функціонуванні органів людини. Включаючи його в щоденний раціон, тим самим ми на 10% знижуємо ризик розвитку ішемічного інсульту, який в 70% випадків викликається відривом тромбу, блокуючим надходження крові в мозок.

Проте в результаті ряду сумісних досліджень, проведених ученими з Німеччини, Франції і США, було виявлено, що передозування вітаміну Е є основною причиною підвищення ризику одержати певні типи інсульту.

На даний момент ученим так і вдалося з`ясувати, яка доза вітаміну Е в організмі людини є критичною. Тому щоб уникнути негативних наслідків, вони рекомендують для профілактики інсульту приймати вітамін Е в незначних дозах, дотримуватися дієти і підвищувати низький рівень кров`яного тиску.

newsland.ru