У США повторили пробіг Форреста Гампа

Британські й американські військові завершили благодійний пробіг з Нью-Йорка до Санта-Моніки, повідомляє ВВС News. Вони подолали відстань від одного узбережжя до іншого за 63 дні.

Пробіг завершився 11 листопада, в день ветеранів.

Загалом військові пробігли близько 5700 кілометрів. За день вони долали відстань до 141 кілометра за середньої швидкості майже 10 кілометрів на годину, а іноді більше.

Військові бігли позмінно - естафета передавалася кожні 16 кілометрів. Проте деякі учасники пробігу поставили власні рекорди. Наприклад, сержант Джеймс МАЦЦОНІ-ДАЛТОН за 19,5 годин пробіг 138 кілометрів.

За свою подорож піхотинці перетнули три пустелі, чотири часових пояси, 16 штатів і 789 міст.

Забіг за маршрутом Форреста Гампа стартував 11 вересня з крейсера, пришвартованого в Нью-Йорку. В акції взяв участь морський піхотинець з Великої Британії, який на службі в Афганістані втратив обидві ноги й руку. Він біг на протезах.

Метою піхотинців було зібрати гроші для солдатів-інвалідів, проте про зібрані кошти не повідомляється, відзначає Лєнта.ру.