На цигарках з'являться моторошні фото

У США на цигаркових пачках до 2012-го року з`являться нові попереджувальні етикетки, на яких поряд зі словесними попередженнями будуть ще лякаючі фотознімки.

Як передає Deutsche Welle, Американське агентство з контролю за продуктами харчування та ліками (FDA) представило 36 варіантів нових етикеток, які повинні наганяти страх на курця. На деяких етикетках зображені, зокрема, чорні легені курця, чоловік, хворий на рак горла, слабке немовля в інкубаторі тощо.

У порівнянні з новими етикетками нинішні написи, що попереджають про небезпеку куріння, видаються милими порадами. «Деякі з цих фотографій є дуже важкими для перегляду. В цьому і полягає завдання цієї кампанії», - пояснює комісар FDA Маргарет ГАМБУРГ.

Виробники сигарет будуть зобов`язані розмістити такі знімки не тільки на сигаретних пачках, алейі на 20 відсотках рекламного простору тютюнової продукції.

США у 1960-х роках була першою країною, яка запровадила попереджувальне маркування на сигаретних пачках. Однак, попри багаторічну боротьбу з курінням, 46 мільйонів дорослих американців або ж кожен п’ятий мешканець США, все ще палять. Схожа статистика і серед школярів вищих класів – кожен п’ятий учень на перервах затягується сигаретним димом. Тоді, як згідно зі статистикою, щорічно 440 тисяч американців помирають через хвороби та інші проблем, пов`язані з курінням.

Вже 37 країн світу використовують візуальні попередження на цигарках. В Канаді це допомогло зменшити армію курців відразу на 20 відсотків. Між тим, серед фахівців є розбіжності з приводу ефективності демонстрації цих страшних знімків. Багато з них вважають, що формула: «Чим страшніше попередження, тим воно корисніше» призводить до протилежних результатів. Люди, на їхню думку, схильні ігнорувати такі «страшилки», як явно перебільшені. Що ж до молодого покоління, на яке орієнтується нова кампанія, то й тут, серед опитаних телеканалом ABC підлітків переважав песимізм.

Щоб виявити дев`ять найкращих антитютюнових зображень, FDA проведе опитування споживачів. А вже з жовтня 2012-го року виробники сигарет і тютюнових виробів не зможуть реалізовувати свій товар, якщо він не буде забезпечений подібними етикетками.