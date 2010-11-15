Склянка молока знижує ризик інсульту на 60%

Багаторічне дослідження у Великобританії показало, що у дітей, що вживають молоко щоденно, ризик постраждати від інсульту знижується на 60%.

Британські учені 60 років спостерігали за здоров`ям дітей з 1343 сімей. До кінця експерименту 384 учасники померли від ішемічної хвороби серця, а 121 - від інсульту.

Фахівці з`ясували, що у тих, хто одержував менше 400 міліграма кальцію в день, ризик інсульту був вищий, ніж у тих, хто вживав більше позначеної дози. Таким чином, простежується взаємозв`язок між споживанням кальцію в дитинстві і смертністю в результаті інсульту в зрілому віці, передає vrach.tv.

За словами лікарів, всього лише трохи більше склянки молока або 50 г сиру чеддер в день вистачає, щоб забезпечити організму 400 міліграм кальцію.

focus.ua