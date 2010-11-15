Смачна їжа знижує реакцію мозку на стрес

Смачна їжа, секс та інші приємні речі в житті дають нам набагато більше, аніж просто відчуття задоволення. Вони фактично зменшують наслідки стресу, блокуючи нервові відповіді тривоги в мозку, показало американське дослідження Університету Цинциннаті і Каліфорнійського університету.

Наведені ефекти проти напруження тривають принаймні сім днів, що свідчить про довгострокові вигоди для психічного здоров`я. Висновки дають вченим чітке уявлення про мотивацію для споживання солодощів або іншої смачної їжі, яка дає багатьом психологічний комфорт під час стресу.

У лабораторних випробуваннях біологи давали протягом двох тижнів щурам по два рази на день цукровий розчин і потім перевіряли їхню поведінкову і фізіологічну реакцію на стрес. Тварини, що мають щоденний доступ до цукру, а також ті, яким дозволялося мати статеві контакти, зазнали зменшення частоти серцевих скорочень і рівнів гормонів стресу і були більш схильні досліджувати незнайому середовище проживання і соціально взаємодіяти з іншими щурами.

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