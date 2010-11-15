Зубчик часнику - проти нежиті

Про те, що часник має загальнозміцнюючий ефект і здатний виліковувати деякі захворювання, знає багато хто...

Якщо у вас нежить, подихайте над часниковим настоєм. Розтовчіть декілька зубчиків часнику, покладіть в маленьку каструлю з товстим дном, залийте склянкою води і потримайте протягом 20 хвилин на слабкому вогні. У злегка остуджений чай додайте чайну ложку лимонного соку і перемішайте. Дихайте над парою, поки настій не остигне.

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