Чорний чай загрожує жінкам ревматоїдним артритом

Дослідження Джорджтаунського університету доводять, що чай підвищує ризик виникнення артриту у жінок у період менопаузи. Як повідомляє портал Health news, в дослідженні взяли участь 76 тисяч жінок у віці від 50 до 76 років.

З`ясувалося, що навіть невелика кількість чаю щодня підвищує ризик виникнення артриту на 40%, а вживання чотири і більш чашок чаю в день збільшує ризик до 78%.

Правда, дослідники уточнюють: до уваги приймали звичайний чорний чай. Властивості зеленого або трав`яного напою в цьому аспекті не вивчалися. Як, власне, не вивчалися і властивості кави, хоча, згідно іншим дослідженням, кава не мала взагалі ніякого впливу на виникнення симптомів артриту.

Нагадаємо, ревматоїдний артрит - це хвороба, яка викликає запалення у всьому організмі людини, супроводжується постійними болями, скутістю рухів.

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