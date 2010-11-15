Туш для вій викликає рак

На перший погляд невинний косметичний засіб може виявитися дуже небезпечним для здоров`я.

Німецькі вчені вивчили склад 23 видів туші для вій. З`ясувалося, що 4 з них не можна використовувати, оскільки вони можуть викликати рак.

Деякі туші містять нітрозаміни - канцерогенні речовини, які активізуються при контакті зі шкірою навколо очей або слизовою оболонкою. Незалежно від способу потрапляння в людський організм нітрозаміни сприяють росту злоякісних пухлин у нирках, печінки та легенів.

Крім того, в 18 видах фарби для вій виявили нікель, який навіть у незначній кількості викликає алергію.

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