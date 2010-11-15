Чим корисний оселедець

Вибір зі всього щонайширшого рибного асортименту ліг на оселедець не випадково. По-перше, ця риба — одна з найдешевших представниць свого виду, що дозволяє без втрат для бюджету включити її в свій повсякденний раціон. А по-друге, норвезький оселедець має цілий арсенал корисних речовин, які сприятливо впливають на здоров`я, зовнішність і самопочуття людини.

• Доведено, що жирні кислоти омега-3, які містяться в оселедці, покращують стан шкіри. При вживанні страв з оселедця 2-3 рази в тиждень шкіра стає помітно здоровішою і виглядає молодше.

• Вітамін D, який міститься в норвезькому оселедцеві в надлишку, зменшує ризик серцевих захворювань на 30%. Про це говорять результати досліджень обсервацій.

• Оселедець допомагає скинути вагу, а також захищає організм від хронічних захворювань, покращує стан волосся і нігтів.

smachno.ua