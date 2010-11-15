У Великій Британії виміряють "індекс щастя" громадян

Влада Великої Британії має намір вимірювати "індекс щастя" своїх громадян. Про це 14 листопада повідомила The Guardian з посиланням на джерело в британському уряді.

Як стало відомо журналістам газети, питання, за якими визначатиметься ступінь "загального добробуту" британців, додадуть у стандартні опитувальники населення вже наступної весни. Прем`єр-міністр країни Девід КЕМЕРОН попросить розробити методи такого опитування Службу національної статистики (Office for National Statistics).

За словами джерела в уряді, введення "індексу щастя" дозволить оцінити "психологічне і фізичне благополуччя людей у Сполученому Королівстві". Результати опитувань, які планують публікувати щокварталу, займуть "центральне місце у виборі й оцінці соціальної політики держави".

Плани Д.КЕМЕРОНА вже викликали, за даними The Guardian, занепокоєння серед деяких політиків країни. На думку ряду урядових чиновників, "індекс щастя" не варто починати враховувати під час бюджетних скорочень, викликаних фінансовою кризою.

Лєнта.ру відзначає, що Президент Франції Ніколя САРКОЗІ виступив торік з аналогічною ініціативою. Про те, чи була вона реалізована, не повідомляється.