Пари бензину провокують агресію

Єгипетські учені з Каїрського Університету з`ясували, що пари бензину можуть бути джерелом агресії.

Дослідники проводили досліди на щурах — їх розділили на три групи і впливали на них відповідно парами бензину з свинцевими присадками, чистим бензином і чистим повітрям.

Фахівці виявили, що у щурів з першої і другої груп спостерігалися пошкодження мозку, порушення концентрацій нейромедіаторів в різних його відділах, що супроводжувалося підвищеною агресивністю. Щури, що вдихали пари бензину, частіше демонстрували загрозливі пози відносно побратимів і частіше вступали в сутички, в порівнянні з тваринами, що дихали чистим повітрям.

Так само бензин діє і на людину, стверджують учені. Особливо це актуально для тих, хто живе в крупних містах і вимушений багато годин стояти в пробці або ж працює на бензозаправках.

podrobnosti.ua