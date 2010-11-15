Порятунок гіпотоніка - відвар для підняття тонусу
Валеріана, хміль, пустирник
Гіпотоніки часто відчувають себе втомленими тільки прокинулись. Вони насилу прокидаються вранці, навіть після довгого сну відчуваючи себе не виспаними... саме тому профілактика гіпотонії особливо необхідна!
У мене дуже низький артеріальний тиск. Тому слабкість і запаморочення були моїми постійними супутниками. Лікарі від гіпотоніків відмахуються. Говорять, що на відміну від підвищеного, низький тиск для здоров`я безпечний, тому і лікувати нас ніби необов`язково.
Але ж відчуваємо ми себе погано! Особисто мені підняти тонус і позбавитися запаморочення допомагає такий засіб. Узяти по 15 г подрібненого кореня валеріани, шишок хмелю, 30 г трави пустирника. Всі компоненти ретельно перемішати, 1 ст. ложку збору залити 1 скл. кип`ятку і настоювати 40 хв. Приймати по 1/2 скл. 2 рази на день.