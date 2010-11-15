Порятунок гіпотоніка - відвар для підняття тонусу

Гіпотоніки часто відчувають себе втомленими тільки прокинулись. Вони насилу прокидаються вранці, навіть після довгого сну відчуваючи себе не виспаними... саме тому профілактика гіпотонії особливо необхідна!

У мене дуже низький артеріальний тиск. Тому слабкість і запаморочення були моїми постійними супутниками. Лікарі від гіпотоніків відмахуються. Говорять, що на відміну від підвищеного, низький тиск для здоров`я безпечний, тому і лікувати нас ніби необов`язково.

Але ж відчуваємо ми себе погано! Особисто мені підняти тонус і позбавитися запаморочення допомагає такий засіб. Узяти по 15 г подрібненого кореня валеріани, шишок хмелю, 30 г трави пустирника. Всі компоненти ретельно перемішати, 1 ст. ложку збору залити 1 скл. кип`ятку і настоювати 40 хв. Приймати по 1/2 скл. 2 рази на день.

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