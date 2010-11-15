Природний рецепт від алкоголізму

Минулого року змінив роботу і потрапив у колектив, де прийнято було відзначати закінчення практично кожного робочого дня пивом або чим міцнішим. За наполяганням дружини, яка була цим дуже незадоволена, через півроку звільнився. Але за цей час міцно «підсів» на спиртне і став нишком вечорами сам випивати по дорозі з нової роботи.

Дружина спочатку лаялася, а потім дізналася десь народний рецепт від тяги до алкоголю і стала поїти мене травами. Вона заварювала 1 чайну ложку суміші з полину і чабрецю в пропорції 1:4 склянкою кип`ятку, настоювала 10 хвилин, і примушувала мене приймати по столовій ложці настою вранці і увечері перед їжею. І ще примушувала мене щодня з`їдати по 2-3 столових ложки меду, оскільки, за її словами, бажання випити посилюється при недоліку калію в організмі, а мед його дуже добре поповнює. Не знаю, чи це так, тільки незабаром я помітив, що мене все менше тягне до пляшки, а через два місяці лікування зав`язав із спиртним. Ні, звичайно, у свята і в гостях я випиваю, але в міру – чарку-другу. Ось такий простий рецепт від алкоголізму.

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