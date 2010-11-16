Які запалення в організмі зумовлює недосипання

Люди, які погано сплять або не отримують достатньо сну, мають вищий рівень внутрішнього запалення, яке у свою чергу є чинником ризику розвитку хвороб серця та інсульту.

Кардіологи Університету Еморі /США/ провели обстеження 525 людей середнього віку і зробили висновок, що хронічна нестача здорового сну призводить до підвищеного вироблення запальних гормонів і сприяє змінам у функції кровоносних судин. Висновки враховували такі чинники ризику як паління, підвищений артеріальний тиск, діабет і ожиріння. У результаті з`ясувалося, що люди, які регулярно недосипали - отримували шість або менше годин сну, мали вищий рівень трьох маркерів запалення в організмі: фібриногену, IL-6 і C-реактивного білка. З-реактивний білок використовується медиками як маркер запалення ризику серцево-судинних захворювань. Збільшені показники речовини подвоюють ризик серцевого нападу.

Запальні процеси, зафіксовані при поганій якості сну, підвищують ризик серцевих хвороб та інсульту, кажуть лікарі. За їхніми словами, раніше було доведено, що люди, які щодня отримують нормальний 7-8-годинний сон, живуть довше, а коротка тривалість сну навпаки призводить до ранньої смерті. Клініцисти вважають, що як короткий, так і занадто тривалий сон часто загрожують гіпертонією, ожирінням, діабетом і психологічним стресом - всі відомі фактори ризику серцевих проблем. Проте в даному дослідженні не було відмічено, що люди, які спали більше 9 годин, мали значно вищі показники маркерів запалення. Крім того було встановлено, що тільки чоловіки з дефіцитом сну мають тверді артерії та відсутність гнучкості кровоносних судин, що сприяє гіпертонії та високому навантаженню на серце.

ami-tass.ru