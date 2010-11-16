Контрацепція: найпоширеніші помилки

На жаль, сучасні дівчата дуже мало знають про ефективні методи контрацепції, вважаючи за краще довіряти старим «перевіреним» способам. Найчастіше таке бездумне наслідування призводить до небажаної вагітності.

Навіть незважаючи на те, що гінекологи серед своїх пацієнток проводять активну роботу, роз`яснюючи ефективність того чи іншого методу контрацепції, безліч дам воліють уберегтися від небажаної вагітності "по старинці". Та й будь-яка з нас хоча б один раз покладала надії на один з таких засобів. Комусь дійсно допомагало, а комусь - ні.

Отже, напевно багато сімейних пар практикують «перерваний статевий акт», тобто, коли секс завершується до настання еякуляції. Вважається, що такий спосіб зі стовідсотковою гарантією захищає від вагітності. Але, на жаль, це не так. Справа в тому, що, змазка, яка виробляється перед еякуляцією, вже містить у собі незначну кількість сперми, якої цілком вистачить, щоб запліднити яйцеклітину.

Ще одна найпоширеніша помилка полягає у тому, що перед, після і під час місячних незахищений секс ніколи не призводить до вагітності. А чи знаєте ви, що жінка здатна завагітніти абсолютно в будь-який період менструального циклу? Існує безліч прикладів, які спростовують даний «спосіб» контрацепції. І необхідно також відзначити ще одну важливу деталь, яка, звичайно ж, засмутить практикуючих такий секс: сперма після незахищеного сексу може «зберігатися» в тілі жінки до п`яти днів.

Багато пані, що мають серйозні проблеми з жіночим здоров`ям наївно припускають, що незахищений статевий акт ніколи не приведе до вагітності. Знову ж помилка. Справа в тому, що навіть жіночі недуги, крім безпліддя, не є перешкодою для зачаття. Тому не зайвим буде проконсультуватися з гінекологом з приводу контрацептивів, які підходять саме вам.

А чи знаєте ви, чому велика кількість молоденьких дівчат стають частими «гостями» абортаріїв? Усе знову ж таки через одну з подібних помилок. Вважається, що після першого незахищеного сексу дівчина ніколи не завагітніє. Насправді, з початком перших менструацій, будь-яка дівчина повинна задуматися про методи контрацепції, тому що навіть перший незахищений статевий акт призводить до запліднення яйцеклітини. Ризик завагітніти зростає ще й тому, що в юному віці фертильність жінки занадто висока.

Доти, поки у школах не почнуть в буквальному сенсі "розжовувати" тему контрацептивів, кількість абортів серед молодих жінок буде зростати.

www.gen.su