Їжа, яка поліпшує настрій

Життєрадісність протягом тривалого часу дозволяє зберегти їжа, багата крохмалем. Дієтологи з`ясували, які продукти краще всього сприяють поліпшенню настрою. За це, як відомо, відповідає серотонін, який виробляється під час прийому їжі, багатої вуглеводами. Це, зрозуміло, солодощі – вони миттєво викликають вироблення серотоніну.

Проте, як говорять учені, дія таких вуглеводів короткочасна. Для того, щоб перебувати у хорошому настрої цілий день, слід вживати продукти, багаті крохмалем: макаронні вироби, крупи, пудинги. Травні ензими протягом тривалого часу переробляють крохмаль в цукор і забезпечують тривале поступове надходження вуглеводів в кров, пише Кулінарний Едем.ru.

Крім того, підтримати бадьорість і оптимістичний погляд на світ допоможуть сир і соєві боби: у них міститься білок триптофан, який також підсилює вироблення серотоніну в мозку.

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