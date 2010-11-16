У Росії виявлено понад 568 тис ВІЛ-інфікованих

У Росії виявлено більш як 568 тис. ВІЛ-інфікованих.

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини (Росспроживнагляд).

«У Російській Федерації за даними на 1 жовтня 2010 року виявлено більш як 568 тис. 217 Віл-інфікованих, з них 4 тис. 892 дітей віком до 15 років», - зазначається у повідомленні.

За даними моніторингу, за 9 місяців 2010 року зареєстровано 39 тис. 891 випадків інфікування серед жителів суб`єктів Російської Федерації, що на 4,8% менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Показник ураженості населення РФ ВІЛ-інфекцією становить 350 на 100 тис. населення (на 31.12.2009 - 340,3 на 100 тис. населення).

Разом з тим, детальний аналіз обстежень на виявлення ВІЛ-інфекції свідчить про зниження частки обстежень серед населення, що належить до груп ризику, порівняно з 2009 роком: серед ін`єкційних наркоманів - на 5,2%, осіб, що відбувають покарання - на 10,9%.

Також останніми роками спостерігається стійка тенденція до зменшення частки молоді серед вперше виявлених інфікованих ВІЛ. У 2000 р. на частку підлітків і молоді припадало 24,7% нововиявлених випадків Віл-інфекції, у 2009 році - лише 2,9%. У віковій групі 20-30 років число таких випадків скоротилося відповідно з 64,4% у 2004 році до 46,8% в 2009 році, що опосередковано свідчить про ефективність профілактичної роботи, яка проводиться спільно установами охорони здоров`я і освіти.

Водночас відзначається тривожна ситуація зі збільшенням випадків інфікування у віковій групі віком 30-40 років з 9% у 2000 році до 36,9% у 2009-му. Ця вікова група, як правило, залишається поза дією адресних профілактичних програм, які проводяться серед працюючого населення.

Як повідомляв УНІАН, згідно з офіційною статистикою, в Україні на обліку перебувають приблизно 167 тис. ВІЛ-інфікованих, з них 33 тисячі - хворі на СНІД, щодня реєструється 48 випадків виявлення ВІЛ.

Разом з тим, міжнародні експерти вважають, що реальну кількість ВІЛ-позитивних і хворих на СНІД у нашій країні може дорівнювати 360 тисячам, що становить приблизно 1,33% кількості дорослого населення країни.