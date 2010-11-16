Шоколадка - ліки для сердечників

У найближчі п`ять років на полицях аптек, можливо, з`явиться шоколад, який замінює ліки. Він боротиметься із захворюваннями серцево-судинної системи і іншими недугами. Все це стане можливим завдяки революційному відкриттю: учені розгадали генетичний код какао.

Експерти упевнені: можна підвищити рівень концентрації сполук - флавонолів, які поліпшують кров`яний тиск і допомагають діабетикам. Вони сподіваються також поліпшити якості, що позитивним чином позначаються на роботі мозку, і зробити рослинні жири корисними.

Доктор Говард-Яра Шапіро і співробітник Каліфорнійського Університету заявляє: "Ідея така – завдяки нашому відкриттю здорові жири і високий рівень флавонолів, що добре зарекомендували себе в багатьох дослідженнях, повинні стати нормою. Це кардинальним чином змінить шоколад в найближче десятиліття". Зараз доктор Шапіро разом з колегами шукає 34997 генів, намагаючись виявити ключові моменти, які поліпшать якість бобів. При цьому не йдеться про створення принципово нового генно-модифікованого сорту. Учені планують використовувати традиційну технологію схрещування дерев, лише дещо підштовхнувши природу в потрібному напрямі.

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