Кращою бабусею Нью-Йорка визнано українку (фото)

У Нью-Йорку відбувся конкурс "Ваша величність бабуся", учасницями якого стали немолоді мешканки міста, пише NY Daily News. Переможницею стала уродженка України, 86-річна Шифра БЛІНОВА.

За словами суддів, в ролі яких виступали місцеві пенсіонери, переможницю, яка проживає у Брукліні, відзначено за те, що неймовірно енергійна для своїх років, передає Лента.ру.

"Красно дякую. Я не чекала, що стану королевою бабусь. Я вже подумала, що всі про мене забули", - поділилася відчуттями новоспечена переможниця, для якої нинішній конкурс став вже четвертим за рахунком (проте виграла Ш.БЛІНОВА вперше).

Ш.БЛІНОВА розповіла, що секрет її успіху криється у ставленні до життя. Пенсіонерка, яка у роки Другої світової війни працювала медсестрою, відзначила, що любить співати і брати участь у різних виставах. "Замість того, щоб сидіти на лавці і розпускати плітки, я вважаю за краще співати і виступати", - зазначила переможниця.

Вперше конкурс "Ваша величність бабуся" пройшов у Нью-Йорку в 2001 році. Переможницям вручається корона, скляна статуетка, а також кушетка.