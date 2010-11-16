Симптоми осінньої хандри: чи потрібна допомога?

Чим справжня депресія відрізняється від осінньої хандри? Є кілька чітких ознак, за якими можна визначити, що час звертатися до лікаря (а депресія на відміну від нудьги і смутку - серйозна хвороба, що вимагає медичної допомоги).

Поганий настрій, розбитість, неможливість зібрати думки до купи і небажання щось робити триває день у день довше двох тижнів.

Будь-які події набувають відтінку трагічності, відчуття, що «погано все».

Ви прокидаєтеся вже в тузі, з поганими думками.

Після того як поплаче або комусь поскаржитеся, вам не стає легше. Навпаки, ще гірше ...

Депресивний настрій не відповідає об`єктивній ситуації, тобто виникає начебто на тлі загального благополуччя.

Порушується сон - або денна сонливість, або важкий нічний сон, раннє пробудження і неможливість знову заснути. Валеріана і корвалол не діють ...

Думки про суїцид - прямі або завуальовані типу «без мене всім буде краще», «незрозуміло, навіщо я живу» тощо.

kp.ua