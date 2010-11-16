Симптоми осінньої хандри: чи потрібна допомога?

10:37, 16 листопада 2010
Зарубіжні новини
2

Якщо не допомагає валеріанка...

Чим справжня депресія відрізняється від осінньої хандри? Є кілька чітких ознак, за якими можна визначити, що час звертатися до лікаря (а депресія на відміну від нудьги і смутку - серйозна хвороба, що вимагає медичної допомоги).

  • Поганий настрій, розбитість, неможливість зібрати думки до купи і небажання щось робити триває день у день довше двох тижнів.

  • Будь-які події набувають відтінку трагічності, відчуття, що «погано все».
  • Ви прокидаєтеся вже в тузі, з поганими думками.
  • Після того як поплаче або комусь поскаржитеся, вам не стає легше. Навпаки, ще гірше ...
  • Депресивний настрій не відповідає об`єктивній ситуації, тобто виникає начебто на тлі загального благополуччя.
  • Порушується сон - або денна сонливість, або важкий нічний сон, раннє пробудження і неможливість знову заснути. Валеріана і корвалол не діють ...
  •  Думки про суїцид - прямі або завуальовані типу «без мене всім буде краще», «незрозуміло, навіщо я живу» тощо.

kp.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter