Що кладуть в дитячі сосиски і ковбасу?

З 2011 року дитяче харчування піддасться технологічним змінам. Так, в дитячих сосисках і ковбасі повинно бути тільки натуральне м`ясо, за даними vesti.ru.

Зараз в меню маленьких школярів майже щодня входять сосиски і ковбаса, які не завжди бувають приємні на смак. Виробники ж запевняють, що виготовлення м`ясних страв ведеться строго за Держстандартом. В той же час випадки отруєння в дитячих садах і серед першокласників цими продуктами - сьогодні не рідкість, і часто - не з вини кухарів. За словами дієтичної медсестри дитячого саду, «сосиски поступають в основному у вакуумній упаковці, і ми завжди дивимося їх терміни придатності».

Виходить, що на ділі розглянути кожну сосиску і ковбасу, що потрапила на кухню дитячих садів і шкільних установ, - неможливо. Як заявив в одному з інтерв`ю для передачі «Ранок Росії» Юрій Сидоренок (зав. кафедри товарознавства і основ харчових виробництв), «часто це продукти, одержані з генномодифікованої сої, оскільки в Росії дозволено декілька видових ліній». Також дозволено додавати в дитячі сосиски овочі, крупи, сало, свинячу шкуру.

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