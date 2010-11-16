Прості способи позбутися головного болю

Як прогнати головний біль без вживання пігулок?

Якщо у вас почала боліти голова, не поспішаєте приймати ліки, спробуйте альтернативні методи, які можуть подіяти ефективніше за пігулки.

Перший і найпростіший спосіб прогнати головний біль — це затиснути м`ясисту тканину між вказівним і великим пальцями. Дію треба повторити кілька разів, і біль мине.

Дуже добре допомагає масаж голови і шиї. Також важливо пити достатню кількість води. Адже головний біль часто з`являється в результаті зневоднення. Замість води можна випити м`ятний чай, він заспокоює і полегшує біль.

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