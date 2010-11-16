У Нью-Делі обвалилася 5-поверхова будівля: загинули 60 осіб
12:56, 16 листопада 2010Зарубіжні новини
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Багато людей - під завалами
У результаті обвалення п`ятиповерхової будівлі у Нью-Делі загинули, щонайменше, 60 осіб, багато людей опинилися під завалами.
Рятувальна операція тривала всю ніч, проте припускається, що багато людей, як і раніше, залишаються під завалами, передає Бі-Бі-Сі.
Причини події поки не відомі, проте влада Індії не виключає, що фундамент будівлі було зруйновано через сильні мусонні дощі.
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