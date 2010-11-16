Вірні чоловіки - довгожителі

Вірність одному партнерові - ще один чинник чоловічого довголіття, стверджують дослідники на чолі з доктором Джанніні з Університету Флоренції (Італія).

Дослідники провели ряд експериментів і виявили, що ті чоловіки, які вели активне статеве життя, і були вірні своїм партнерам, мали менше серцево-судинних проблем і в середньому жили довше.

Фахівці пояснюють цей факт тим, що при насиченому сексуальному житті продукується більше тестостерону, що знижує ризик виникнення депресії, покращує стан серцево-судинної системи, і як наслідок покращує загальний обмін речовин в організмі.

Вірність також береже нервову систему і підвищує стресостійкість, додають медики і психологи, що обстежили 4 000 чоловіків.

newsland.ru