У жінки з'явилося молоко з появою прийомного сина

У одному з сіл Росії, у Воронезькій області у матері з`явилося молоко, щоб годувати свого 7-мимісячного прийомного сина. Це далеко не одиничний і абсолютно не дивовижний випадок. У матері, 29-тилітньої Ірини Светікової, є рідна дитина, яку вона годувала грудьми до 2-х з половиною років.

Лактація припинилася більш як рік тому, точніше вона не припинилася повністю. «Краплі молока досі іноді виділялися», - говорить мати -« ось я і вирішила почати годування».

Тобто, молоко нікуди не пропадало, просто його стало набагато менше. Найскладнішою виявилося навчити Єгорку, так звуть прийомного сина, брати груди, а не їсти з пляшки.

Поки що повністю перейти на грудне вигодовування не вдалося, зізнається прийомна мати, але вона не втрачає надію. Не дарма говорять, молоко знаходиться не в грудях матері, а в голові.

mama-rebenok.ru