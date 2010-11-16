Чому цілеспрямованим дітям легше в житті

Школярі, які мають високі прагнення і добре уявляють свої цілі, як правило дійсно мають кращу академічну успішність і досягають вищих рівнів освіти. Це відзначили в останньому дослідженні фахівці Університету Небраски-Лінкольна.

Важливим чинником у реалізації майбутніх цілей та очікувань є участь підлітків у позашкільних заходах - футбол, гурток образотворчого мистецтва або курси французької мови. Фахівці провели огляд серед учнів, звернувши підвищену увагу на їхню освіту, кар`єрні цілі та очікування, а також типи позанавчальної діяльності. Результати показали, що найбільш цілеспрямовані школярі частіше досягали бажаних рівнів освіти, а позакласні заходи тісно пов`язані з освітніми планами та кар`єрними очікуваннями.

Експерти вважають, що тінейджери більшою мірою можуть зрозуміти свої здібності та виявити власні уподобання, беручи участь у позашкільній активності, яка може вплинути на їхні надії на майбутнє. За словами американських психологів, те, що підлітки думають про своє майбутнє, має пряме відношення до їхнього розвитку і дорослішання. Саме тому підлітковий вік - це свого роду грунт для дорослого життя людини, включаючи майбутні зв`язки з професійними досягненнями, фінансовою безпекою, станом здоров`я та іншими аспектами соціального благополуччя.

Аналіз також визначив, що наявність роботи в підлітковому віці не впливало на формування кар`єрних цілей і прагнень. Передбачається, що підлітки розглядають роботу після навчання просто як спосіб отримати матеріальну незалежність від батьків, але не як шлях до імовірної кар`єри. Дослідники не були здивовані, що хуліганство і антисоціальна поведінка у тінейджерів пророкували нижчий рівень освіти протягом тривалого періоду часу.

ami-tass.ru