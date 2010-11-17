А ви знаєте біологічний вік вашої дитини?

Кожна дитина має свої особливості формування органів і систем, у тому числі і кісткової. Якщо кісткова система формується повільніше, ніж розвивається дитина, дитя буде нижчого росту, ніж його однолітки. Такі особливості розвитку кісткової системи називають біологічним віком дитини. Якщо зростання дійсно не відповідає фактичному віку, потрібно зробити рентгенологічний знімок кисті для визначення біологічного віку.

Ріст 8-річної дитини може відповідати середньому росту дітей 6 років і це повністю нормально, якщо біологічний вік також 6 років. У таких випадках лікар може допустити, що така дитина буде рости довше за своїх однолітків і згодом надолужить різницю в рості. Таким дітям не потрібне лікування. Досить дотримуватися загальних рекомендацій щодо здорового способу життя, раціонального харчування, виявлення і санації хронічних осередків інфекції. Ці прості рекомендації дадуть можливість організму дитини реалізувати свої можливості і вирости настільки, наскільки закладено природою.