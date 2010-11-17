Як робити вушний масаж

Відоме ще з часів стародавнього Китаю учення було розвинене в двадцятому столітті французом Ножьє, що представив вушну раковину у вигляді перевернутого людського ембріона. На основі подібного уявлення Ножьє розбив вушну раковину на зони, відповідальні за ті або інші ділянки нашого організму. Згідно його ученню, верхня частина нашого вуха відповідальна за нижню частину нашого організму, і навпаки.

Однією з основних порад Ножьє є проведення періодичного загального масажу вушних раковин: - потягніть вуха по черзі на всі боки, трохи потягуючи їх назад при цьому. Помасажуйте круговими рухами - міцно притискуйте долоні до вуха і різко відводьте їх. Масажуйте козелок вуха з внутрішнього і зовнішнього боку. Накривши вушні раковини долонями, постукайте пальцями по потилиці. Енергійно розітріть вушну раковину.

Будьте акуратні – ваше завдання добитися приємного тепла у вушних раковинах, а не їх деформації. Альтернативною методу Ножьє є метод Пері, заснований на пошуку хворого органу шляхом пошуку найхворобливішої точки зовнішнього боку вуха. На думку Пері, при виявленні такої точки слід масажувати її. Для цього скористайтеся олівцем або паличкою. Акуратно масажуйте гострим кінцем палички за годинниковою стрілкою близько двох хвилин. На зміну гострому болю повинне прийти відчуття тепла.

Також по вушних раковинах можна визначити схильність до деяких захворювань або навіть їх наявність у вашому організмі. Перш за все млявість і в`ялість вух свідчать про ослаблення організму в цілому.

При деформації вершини вушної раковини ймовірна наявність анатомічних дефектів нирок. Сильно виступає внутрішня дуга вуха – можливі хвороби серцевої системи. Наявність помітних складок на мочці вуха указує на схильність до діабетичних захворювань. Хронічні захворювання залишають на вушних раковинах свої сліди у вигляді жовтуватих або сіруватих точок, а також нерівностей.

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