Чим корисна спаржа

Корейські фахівці в процесі експерименту з`ясували, що вживання екстракту спаржі на 70% знижує рівень активних форм кисню і кількість токсинів в організмі людини.

Також при використанні в раціоні листя спаржі, відзначають учені, удвічі ефективніше починають діяти ферменти, які допомагають розщеплюванню спиртних напоїв і продуктів їх розпаду, передає vrach.tv.

Спаржа є могутнім каталізатором і стимулятором для процесів засвоєння спиртного. Таким чином, листя, яке зазвичай не використовується в їжу, допомагає при похміллі і захищає клітини печінки, підкреслюють фахівці.

focus.ua