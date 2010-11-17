Чим корисна спаржа
10:35, 17 листопада 2010Зарубіжні новини
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Виводить токсини...
Корейські фахівці в процесі експерименту з`ясували, що вживання екстракту спаржі на 70% знижує рівень активних форм кисню і кількість токсинів в організмі людини.
Також при використанні в раціоні листя спаржі, відзначають учені, удвічі ефективніше починають діяти ферменти, які допомагають розщеплюванню спиртних напоїв і продуктів їх розпаду, передає vrach.tv.
Спаржа є могутнім каталізатором і стимулятором для процесів засвоєння спиртного. Таким чином, листя, яке зазвичай не використовується в їжу, допомагає при похміллі і захищає клітини печінки, підкреслюють фахівці.
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