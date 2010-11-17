Кількість загиблих від холери на Гаїті перевищило 1 тис.осіб

11:03, 17 листопада 2010
Зарубіжні новини
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Госпіталізовано 16 тис. 800 осіб

Число померлих від епідемії холери на Гаїті перевищило 1 тис. чоловік, повідомляє Газета.Ru з посиланням на представника міністерства охорони здоров`я країни.

За його інформацією в гаїтянських лікарнях на сьогодні знаходиться близько 16 тис. 800 чоловік, епідемія поширилася в шести з десяти провінцій Гаїті.

ООН звернулася до світової спільноти із закликом виділити 164 мільйони доларів для боротьби з холерою на Гаїті наступного року.

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