Фісташки допомагають контролювати вагу

Фісташки допомагають контролювати відчуття голоду. До такого висновку прийшли фізіотерапевти Східного Іллінойського університету.

Учені запросили до участі 140 добровольців і пригостили їх очищеними фісташками, калорійність яких в очищеному вигляді на 100 грамів складає 211 калорій.

Перекусивши горішками, добровольці, згідно дослідженню, повинні були з`їсти повноцінний обід. З`ясувалося, що ті, хто перекусив фісташками, швидше наситилися, одержавши на 41% менше калорій, ніж ті добровольці, які горішками не перекушували, повідомляє РІА Новини.

Продовжуючи дослідження, учені запропонували 118 добровольцям з`їдати жменьку горіхів щодня. Цей невеликий бонус до щоденного раціону понизив загальне споживання калорій на 23%.

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