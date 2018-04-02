Чому відбувається відкладення солей?

Чи дійсно при шпорі п`яти відкладається сіль, де і навіщо? Це справжня сіль або просто образний вираз? Як з цим боротися, і чи грає якусь роль спосіб життя? Що ж таке «відкладення солей»? Чому буває боляче наступити на п`яту, чи лікується ця сама «шпора»? На ці питання ми постараємося відповісти.

Шпора п`яти - це кістковий наріст на кістці п`яти. Скарги пацієнтів при цьому достатньо типові, їх турбує гострий сильний біль, через що важко наступати на п`яту.

Зазвичай страждаючі шпорою п`яти описують свої відчуття: «як на цвях наступив», «неначе в п`яту увіткнули велику кнопку», «шило в п`яті». Причина больового синдрому - запалення в м`яких тканинах і сухожильних сумках, на які сильно тисне кістковий наріст. Цікаво, що інтенсивність болю не залежить від розміру наросту, який лікар визначає по рентгенологічному знімку: іноді маленька і плоска шпора приносить куди більше страждань, ніж більша.

Які ж причини утворення шпори п`яти? У переважній більшості випадків вона розвивається на тлі плоскостопості - так що це зовсім не відкладення солей, як таке. Плоскостопість приводить до порушення «архітектури» стопи, іноді, при неправильному навантаженні, навіть відбувається відрив сухожилля від кісточок. В результаті в місці відриву кісткова тканина запалюється, і починається її розростання.

Крім плоскостопості причинами утворення шпор можуть бути гостра і хронічна травма кістки п`яти, захворювання, пов`язані з порушенням обміну речовин (подагра), а також значне порушення кровообігу нижніх кінцівок у людей з поганою прохідністю судин. Крім того, запалення ділянки п`яти буває наслідком ряду хронічних запальних захворювань суглобів: хвороби Бехтерєва, артриту, поліартриту.

Отже, надій на самолікування і народні засоби тут немає ніякій - доведеться звертатися до лікаря, який встановить діагноз і причину, що привела до виникнення болю. Краще всього відразу ж відвідати ортопеда.

Які обстеження потрібно проводити для діагностики шпори п`яти? Насправді, цей стан видно, як мовиться, «неозброєним оком», зазвичай хороший лікар-ортопед здатний поставити діагноз, ретельно промацавши стопу і вислухавши скарги хворого на типовий в даному випадку біль. По опису лікар визначає, що зв`язана вона саме з шпорою, а не з чим-небудь ще. Для підтвердження діагнозу робиться рентгенівський знімок.

Цікаво, що при рентгенологічному дослідженні шпори п`ят виявляються у великої кількості людей, що не пред`являють ніяких скарг. Отже, наявність анатомічної шпори саме по собі ще не означає наявність хвороби у людини. Іноді це просто індивідуальна особливість. Така людина живе нормально, не маючи особливих проблем. І, навпаки, іноді при дуже сильних болях в п`яті на рентгенівському знімку може не виявлятися ніяких «шпор».

Лікування шпори п`яти консервативне (тобто воно не вимагає проведення яких-небудь операцій) і залежить від причини захворювання. Видалення шпори не є метою лікування, позбавлятися від цього анатомічного утворення не потрібно. Рекомендується проведення комплексу лікувальних заходів, направлених на ліквідацію запального процесу.

Консервативне лікування включає:

* Лікувальну гімнастику і масаж, направлені на поліпшення кровообігу. Починати гімнастику можна в поліклініці або центрі реабілітації, а потім продовжувати удома. При сильному болі вправи виконують в тазі з теплою водою, сидячи.

* Найважливішою умовою ефективності лікування є забезпечення розвантаження хворобливої ділянки. Для цього призначають індивідуальні ортопедичні устілки. Устілку підбирає лікар-ортопед, краще всього звертатися в організації, які займаються виготовленням протезів, - лікарі-протезисти мають величезний досвід роботи з «важкими» кінцівками.

* При наполегливих болях у разі відсутності ефекту від лікування, що проводиться, вдаються до рентгенотерапії.

* Новий метод лікування - ударно-хвильова терапія (УХТ). Проте проводити її можна не всім. Людям, страждаючим порушенням здатності крові згущуватися, злоякісними новоутвореннями, а також вагітним жінкам УХТ не призначається. У нашій країні ця процедура почала практикуватися не так давно, перші результати обнадіюють, повністю оцінити її ефективність неможливо, оскільки поки що відсутні віддалені результати лікування.

При неефективності лікування проводяться лікарські блокади з використанням глюкокортикостероїдних гормонів, які мають виражену місцеву протизапальну дію. Це приводить до швидкого стихання запального процесу і купірування больового синдрому.

Процедура введення глюкокортикостероїдів вимагає великого досвіду і знань, тому проводити її повинен тільки кваліфікований фахівець - лікар-ортопед. Вибір препарату, його кількість, глибина і точність введення грають дуже велику роль. Якщо все зроблено правильно, то людина забуде про свою хворобу на декілька років. Якщо ж була допущена помилка, то ніякого ефекту не наступить, можуть навіть розвинутися ускладнення. Це, перш за все, нагноєння в місці ін`єкції, запалення литкового сухожилля, остеопороз (крихкість кісток), некроз (омертвіння) тканин у ділянці введення. При частому застосуванні можливе руйнування фасції або зв`язки. Саме тому лікуванням «шпор» повинен займатися професіонал - хірург-ортопед.

У важких випадках (при безуспішності консервативного лікування і вираженому запальному і больовому синдромі) можливе оперативне втручання, проте покази до нього вельми обмежені.

Оперувати шпору - дуже невдячний процес, оскільки причина її появи не усувається. Саме тому хірургічне втручання проводиться, коли решта всіх методик демонструє свою неефективність, а пацієнт втрачає працездатність або не може себе обслуговувати через сильний біль. На щастя, в переважній більшості випадків вдається обійтися без операції і значно зменшити клінічні прояви шпори п`яти.

Як же попередити її виникнення? Профілактика тут буде така сама, як і для решти всіх хвороб опорно-рухового апарату - боротьба з надмірною вагою, рухова активність, за наявності плоскостопості - використання спеціальних устілок, використання хорошого взуття з супінаторами, а за наявності шпори п`яти - регулярні огляди у лікаря-ортопеда. Деякі пацієнти вдаються до так званих «народних засобів» - намагаються у прямому розумінні розбивати кісткові нарости качалкою, палицею, хтось ходить по камінчиках і здійснює інші дивні дії.

Не дивлячись на те, що подібних «чудодійних» народних рецептів існує велика кількість, більшість хворих з шпорою п`яти лікуються з їх допомогою роками і причому абсолютно безуспішно. Деякі з них доходять до ортопеда тільки тоді, коли потрібно вже оформляти інвалідність. Тому не витрачайте час, сили і гроші на шарлатанів, звертайтеся до ортопеда - і здоровенькі були!newsland.ru