Як правильно сваритися?

Як би не були розладнані нерви, варто дотримуватися правил навіть у скандалі. У жодному випадку не можна вдаватися до невизначених слів "ніколи" і "завжди".

Ніколи не ображайте другу половинку. Краще розбити кілька тарілок, ніж наговорити купу неприємних слів.

Дослідники також встановили цікаву закономірність: при поривах гніву жінки ніколи не б`ють якісь кохані або дорогі речі. А чоловіки, навпаки, в люті здатні запустити дорогий мобільний телефон в плазмовий телевізор.

vrach.tv