Путін дізнався про відкати в охороні здоров'я

Росфінмоніторинг і правоохоронні органи виявили в мерії Москви "системні проблеми", пов`язані, зокрема, з відкатами. За словами глави відомства Юрія Чінханчіна, який розповів про результати перевірки главі уряду Володимиру Путіну, сума відкатів у системі охорони здоров`я склала приблизно 1,2 мільярда рублів.

"Укладаються контракти з посередниками, а потім гроші надходять від посередників безпосередньо в ГУП охорони здоров`я міста Москви. Відкатна частина йде, і все", - цитує агентство слова Чінханчіна. Можливість подібних операцій чиновник пояснив "неправильно поставленою тендерною складовою".

За даними ПРАЙМ-ТАСС, Юрій Чінханчін розповів про виявлені порушення у інших регіонах і сферах. Так, за його словами, в Москві, Санкт-Петербурзі, Красноярську та інших містах порушено кримінальні справи за фактом порушень при закупівлях для ЖКГ, а в одному з суб`єктів федерації за рахунок підвищення тарифів були отримані незаконним шляхом і привласнені "конкретними особами" близько восьми мільярдів рублів.

Як уточнює РІА Новини, на зустрічі з Путіним глава Росфінмоніторингу повідомив про намір відомства розробити поправки до законодавства, спрямовані на протидію відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом. Зокрема, Чінханчін вважає за необхідне посилити контроль за державними чиновниками та "VIP-персонами".

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