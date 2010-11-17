Індійський лікар видалив з нирки пацієнта 172 тис каменів

Індійський лікар потрапив до Книги рекордів Гіннесса, видаливши з нирки пацієнта рекордне число каменів, повідомляє Hindustan Times.

45-річний власник магазину жувальних сумішей Дханрадж Ваділе (Dhanraj Wadile) з міста Дхулія в штаті Махараштра протягом шести місяців відчував наростаючу біль в низу живота. Відчуття стали настільки нестерпними, що він був не в змозі працювати і приймати їжу.

Лікар, до якого звернувся Ваділе, направив його на консультацію до директора Урологічного інституту при приватній медичній компанії Tejnaksh Healthcare Ашиш Патілу (Ashish Patil).

Обстеження показало, що Ваділе має досить рідкісний вроджений дефект (від 2 до 4 випадків на тисячу осіб) - непрохідністю мочеточника. Одна з його нирок перебувала в тазу, і через неї був порушений відтік сечі, що призвело до утворення великої кількості каменів.

За словами Патела, кількість каменів була настільки значною, що довелося розробити детальний план операції, що комбінує відкритий доступ і ендоскопію. У ході чотиригодинного втручання, проведеного в грудні 2009 року, бригада хірургів видалила з нирки Ваділе 172 155 каменів діаметром від одного міліметра до 2,5 сантиметра. Крім того, йому виконали пластику для поліпшення відтоку сечі.

Щоб підрахувати кількість видалених каменів, що складалися з оксалату та фосфату кальцію, Пател звернувся до сортувальників діамантів і одного зі своїх лікарів. Робота з підрахунку, що проводилася по три години щодня, зайняла місяць.

Кількість видалених з однієї нирки каменів виявилася максимальною з усіх відомих людству. Майже через рік після операції цей випадок був занесений до Книги рекордів Гіннесса.

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