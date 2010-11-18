Як позбутися запаху в роті

Як відомо, частина людей страждає неприємним запахом з рота, і про це вже мовилося неодноразово, і причиною тому є хвороботворні бактерії.

При цьому абсолютно неважливо, чим пояснюється їх присутність: недотриманням гігієнічних правил по догляду за ротовою порожниною або ж наявними порушеннями в роботі ШКТ.

Що ж радять фахівці щодо питання усунення такої неприємної проблеми?

Адже не дарма мовиться, що "свіже дихання – полегшує розуміння", і це незаперечний факт, оскільки навряд чи знайдеться охочий близько спілкуватися з людиною, з рота якого виходитиме, м`яко кажучи, неприємний запах.

Так, наприклад, крім традиційного уранішнього чищення зубів, прагніть робити це після кожного чергового прийому.

Перегляньте свій харчовий раціон, оскільки ваше харчування повинне бути збалансованим у обов`язковому порядку.

Повернути свіжість диханню здатні деякі продукти, і це абсолютно не означає, що при їх вживанні можливо досягти лише тимчасового ефекту, дозволяють вони і не допускати його появи надалі.

Так що ж це за унікальні продукти? Давайте познайомимося з ними детальніше.

Ні, ми не станемо вас, на відміну від рекламодавців, переконувати в тому, що вирішити проблему неприємного запаху з рота можна за допомогою жувальної гумки.

А ось рослинна їжа, тобто фрукти, овочі, ягоди хай займуть гідне місце у вашому раціоні, особливо ті з них, яких відрізняє наявність великої кількості клітковини, це можуть бути морква, селера, яблука.

При їх систематичному споживанні також підвищується слиновиділення, допомагаючи позбавляти порожнину рота від найдрібніших частинок їжі, які можуть в ній залишатися після чергової трапези, як і від застряглих залишків між зубами.

Адже саме вони часто стають причиною появи неприємного запаху.

А ось ті представники рослинного царства, які відрізняються високим вмістом вітаміну С (цитрусові, чорна смородина, кавуни і т.д.), та і все інші продукти у складі яких він присутній, сприяють утворенню в роті несприятливого для бактерій середовища.

gen.su