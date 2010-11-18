Як упаковка від фаст-фуду шкодить здоров'ю

Не секрет, що швидкі "перекушування" здатні серйозно нашкодити здоров`ю. У чому тільки не звинувачували фаст-фуд - величезній кількості жиру, солі, харчових добавок - все це відомі фактори ризику. Але виявляється навіть упаковка швидкої їжі може неабияк зашкодити здоров`ю.

Як з`ясували канадські фахівці, хімічні речовини, що використовують для обгортки фаст-фуду і упаковки попкорна для приготування в мікрохвильовій печі, здатні проникати до складу харчових продуктів і потрапляти в організм, де вони забруднюють кров. Перфторовані карбонові кислоти або PFCAs є продуктами розпаду хімічних речовин, що використовуються для виготовлення антипригарних і плямо-і брудовідштовхуючих товарів, починаючи від кухонних каструль до одягу і упаковки харчових продуктів. Вчені Університету Торонто виявили, що паперова упаковка харчових продуктів швидкого приготування і попкорну містить саме такі небезпечні для здоров`я хімікати.

У проведеному канадськими біологами експерименті лабораторні пацюки три тижні піддавалися впливу PFCAs , який вводили разом з їжею або у вигляді ін`єкцій. Фахівці контролювали показники і метаболіти речовин у тварин в крові та встановили їхню шкідливу дію на організм гризунів. Автори дослідження зробили висновок, що як сама їжа, так і упаковка від різних видів фаст-фуду небезпечна для здоров`я через вміст таких компонентів. Уряди Канади, Сполучених Штатів та деяких європейських країн вже виявляють занепокоєність вмістом цих речовин в упаковці продуктів.

ami-tass.ru