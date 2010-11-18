Як позбутися запаху в роті

Як відомо, частина людей страждає неприємним запахом з рота, і про це вже говорилося неодноразово, і причиною тому є хвороботворні бактерії. При цьому зовсім неважливо, чим пояснюється їх присутність: недотриманням гігієнічних правил по догляду за ротовою порожниною або ж наявними порушеннями в роботі шлунково-кишкового тракту. Що ж радять фахівці щодо питання усунення настільки неприємної проблеми?

Адже не дарма кажуть, що "свіжий подих - полегшує порозуміння", і це незаперечний факт, тому що навряд чи знайдеться охочий близько спілкуватися з людиною, з рота якого відчувається, м`яко кажучи, неприємний запах.

За подібної патології, необхідно зайнятися її усуненням, звичайно ж, почавши з здійснення ретельного догляду за порожниною рота. Так, наприклад, крім традиційного ранкового чищення зубів, намагайтеся робити це після кожного чергового прийому їжі, користуйтеся й зубною ниткою.

Перегляньте свій харчовий раціон, позаяк ваше харчування повинне бути збалансованим в обов`язковому порядку, тобто в ньому мають бути присутні білки і вуглеводи в необхідній кількості, а крім них намагайтеся більше вживати овочів і фруктів.

Повернути свіжість подиху здатні деякі продукти, і це зовсім не означає, що при їхньому вживанні можливо досягти лише тимчасового ефекту, дозволяють вони і не допускати його появи у подальшому.

Так що ж це за унікальні продукти такі? Ні, ми не станемо вас, на відміну від рекламодавців, переконувати в тому, що вирішити проблему неприємного запаху з рота можна за допомогою жувальної гумки. Це не під силу навіть найдорожчій з них, єдине, що їй підвладне, так це те, що, хоча б на час, ви зможете відчути себе більш вільно при спілкуванні з оточуючими. Та й не варто не враховувати тої позитивної якості жувальної гумки, яка сприяє підвищеному слиновиділенню, що дозволяє очищати ротову порожнину. Але вона не повинна виступати в ролі замінника зубної щітки, і стежте за тим, щоб в її складі був відсутній цукор.

А ось рослинна їжа, тобто фрукти, овочі, ягоди нехай займуть гідне місце у вашому раціоні, особливо ті з них у яких є багато клітковини, а це - морква, селера, яблука. У фруктах у яких високий вміст вітаміну С (цитрусові, чорна смородина, кавуни тощо), сприяють утворенню у роті несприятливого для бактерій середовища. Та й для підтримання здоров`я ясен цей вітамін дуже корисний.

Зелень і прянощі також здатні нейтралізувати неприємні запахи з рота. Краще за інших з поставленим завданням справляється петрушка, вона здатна позбавити навіть від тютюнового запаху. Щодо трав, то слід згадати про м`яту, евкаліпт, коріандр, кардамон, розмарин - їх треба жувати, а для досягнення найбільшого ефекту, це слід робити більш тривалий час. Можна піти й іншим шляхом, просто заваривши їх, як чай. Вони також сприяють нормалізації процесів травлення.

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