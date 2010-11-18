У США увійшло до моди самолікування глистами

Все більше американців вдаються до нетрадиційного методу лікування ряду аутоіммунних захворювань - гельмінтотерапії, або зараження глистами. Для того, щоб одержати порцію "лікувальних" глистів, американцям доводиться виїжджати за межі США – найчастіше до Латинської Америки, пише Fox News.

Причиною популярності альтернативної методики є широке освітлення в пресі декількох наукових досліджень, присвячених взаємодії паразитичних черв`яків з імунною системою людини. Дослідники прийшли до висновку, що зараження деякими видами гельмінтів, які здатні пригнічувати імунну систему господаря, може знижувати ризик розвитку ряду аутоіммунних захворювань, зокрема хвороби Крона, системного червоного вовчака або розсіяного склерозу.

Не дивлячись на те, що гельмінтотерапія не схвалена як метод лікування яких-небудь захворювань, і ніколи офіційно не розглядалася як така в США, останніми роками в країні з`явився ряд нелегальних компаній, що пропонують послуги з лікування гельмінтами всіх охочих. Для того, щоб уникнути конфлікту з наглядовими органами, вони рекламують свої послуги в інтернеті, і вважають за краще організовувати зустрічі з клієнтами за кордоном. Як правило, пацієнтам з аутоіммунними захворюваннями пропонується зараження анкілостомами. Дорослі особини цих гельмінтів паразитують в тонкому кишечнику і харчуються кров`ю господаря.

medportal.ru