Про що говорять ранні зморшки

Те, що ви виглядаєте старше за свій вік, зовсім не означає, що смерть десь поруч, заспокоюють американські вчені. Мовляв, навпаки, безліч моложавих дідусів насправді стоять однією ногою в могилі. Ну, а для медицини оціночне визначення віку пацієнта - це лише традиційна складова лікарського огляду, про яку останнім часом стали забувати.

Ранні зморшки, передчасна лисина і сивина до терміну, який зазвичай вважають "середнім віком", - це, звичайно ж, уїдливий натяк природи на те, що немає нічого вічного. Оцінка того, на який вік виглядає пацієнт, - це важлива частина звичайного лікарського огляду. Хоча, на жаль, далеко не всі розуміють, навіщо вони це роблять, підкреслює провідний автор дослідження Стівен Хван (Stephen Hwang), лікар лікарні Архангела Михаїла та науковий співробітник Університету Торонто (Канада). "Просто це входить в обов`язок ... Багато хто вважає, що це не дуже серйозний індикатор - незалежно від того, здорова людина чи ні", - додає вчений. Щоб нагадати про користь цієї практики, було затіяно дослідження, в ході якого р-н Хван і його колеги обстежили людей, що сиділи в черзі на прийом до тих чи інших фахівців.

Загалом і в цілому результати дослідження показали, що різниця між лікарської оцінкою і реальним віком пацієнтів не має великого значення - але лише до тих пір, поки припущення лікарів не перевищують справжній вік оцінюваних на десять років. Як сказано у звіті, опублікованому в Journal of General Internal Medicine, у цій групі людей 99 відсотків мали серйозні проблеми зі здоров`ям.

"Висновок такий: якщо ви виглядаєте трохи старше за свій вік, не варто панікувати", - говорить пан Хван. З іншого боку, дослідники зафіксували і очевидне: те, що ви виглядаєте молодо, не означає, що у вас ідеальне здоров`я.

Compulenta.ru