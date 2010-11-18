У США увійшло в моду самолікування глистами

Все більше американців вдаються до нетрадиційного методу лікування ряду аутоімунних захворювань - гельмінтотерапіі, або зараження глистами. Для того, щоб отримати порцію "лікувальних" глистів, американцям доводиться виїжджати за межі США - найчастіше до Латинської Америки, пише Fox News.

Причиною зростаючої популярності альтернативної методики є широке висвітлення в пресі кількох наукових досліджень, присвячених взаємодії паразитів з імунною системою людини. Дослідники прийшли до висновку, що зараження деякими видами гельмінтів, які здатні пригнічувати імунну систему господаря, може знижувати ризик розвитку ряду аутоімунних захворювань, у тому числі хвороби Крона, системного червоного вовчака або розсіяного склерозу.

Незважаючи на те, що гельмінтотерапія не схвалена в якості методу лікування будь-яких захворювань, і ніколи офіційно не розглядалася як такий в США, в останні роки у країні з`явився ряд нелегальних компаній, що пропонують послуги з лікування гельмінтами всім бажаючим. Для того, щоб уникнути конфлікту з наглядовими органами, вони рекламують свої послуги в інтернеті, і вважають за краще організовувати зустрічі з клієнтами за кордоном. Як правило, пацієнтам з аутоімунними захворюваннями пропонується зараження анкілостомами. Дорослі особини цих гельмінтів паразитують у тонкому кишечнику і живляться кров`ю господаря.

Один з пацієнтів "гельмінтотерапевтів", 31-річний фінансист Майкл, розповів Fox News про те, що для того, щоб заразитися глистами, йому довелося виїхати в одну з центральноамериканських країн. Результатами "лікування", яке коштувало три тисячі доларів, Майкл залишився задоволений.

Один з авторів гіпотези про корисність гельмінтів, американський дослідник Джоель Вайншток, заявив, що вважає подібні методи самолікування небезпечними. Вайншток нагадав, що зараження анкілостомами може привести до важкої анемії і смерті хворого. Втім, на думку американського вченого, дослідження гельмінтів та їхній вплив на імунну систему як і раніше вкрай перспективні і рано чи пізно приведуть до появи нових, науково обгрунтованих методів лікування аутіоімунних захворювань.

medportal.ru