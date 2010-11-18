Малина захистить від раку легенів

Американські учені виявили нову лікувальну властивість малини для представниць прекрасної статі.

Дослідження показали, що ця ягода багата антиоксидантами, які можуть понизити ризик розвитку багатьох хронічних захворювань, у тому числі і онкологічних хвороб.

Фахівці стверджують, що регулярне вживання малини сприяє зупинці росту ракових клітин. Учені планують використовувати екстракт ягоди для лікування раку легенів у жінок. Також малина перешкоджає розвитку захворювань суглобів у людей старших 40 років.

Медики радять щодня вживати по 40 грамів цієї ягоди. Подібні до малини властивості мають ожина, полуниця, чорниця.

newsland.ru