Малина захистить від раку легенів
10:12, 18 листопада 2010Зарубіжні новини
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40 грамів ягоди
Американські учені виявили нову лікувальну властивість малини для представниць прекрасної статі.
Дослідження показали, що ця ягода багата антиоксидантами, які можуть понизити ризик розвитку багатьох хронічних захворювань, у тому числі і онкологічних хвороб.
Фахівці стверджують, що регулярне вживання малини сприяє зупинці росту ракових клітин. Учені планують використовувати екстракт ягоди для лікування раку легенів у жінок. Також малина перешкоджає розвитку захворювань суглобів у людей старших 40 років.
Медики радять щодня вживати по 40 грамів цієї ягоди. Подібні до малини властивості мають ожина, полуниця, чорниця.
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