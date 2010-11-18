Переходити дорогу безпечніше одному - учені

Пішоходам властиві стадні інстинкти, вважають фахівці з Університету Лідса.

Як повідомляє РІА «Новости», протягом трьох днів, вранці і ввечері, коли рух найбільш активний, учені спостерігали за пішоходами. Потім дані спостереження були занесені у спеціальну комп`ютерну програму, що моделює типову поведінку людей на вулиці.

З`ясувалося, що, людина, коли вона одна, у два рази менше наражається на небезпеку, яку приховує в собі проїжджа частина. У натовпі ж у людей спрацьовує стадний інстинкт, завдяки якому вони практично несвідомо слідують за тим, хто першим наважується перейти вулицю на червоний сигнал світлофора.

"У групі пішоходів у індивідів починають проявлятися стадні інстинкти. Скоряючись руху натовпу, людина перетинає вулицю зі жвавим рухом, забуваючи про самозбереження", - коментує автор дослідження, доктор Джоліан ФАРІА. У "пішохідному стаді" люди роблять дурниці на дорозі в півтора - два з половиною рази частіше, заявив учений. Крім того, чоловіки приблизно в півтора рази частіше скоряються загальному руху, ніж жінки.

Фахівець порівнює натовп пішоходів з пінгвінами: до того моменту, як всі птахи почнуть пірнати один за іншим в море, вони терпляче чекають найсміливішого, який першим зробить цей крок або того, хто, підсковзнувшись, випадково зісковзне в море.