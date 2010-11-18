Кількість померлих від холери в Гаїті досягла 1 тисячі 110 чоловік.

Крім того, з ознаками захворювання з початку епідемії наприкінці жовтня були госпіталізовані 18,38 тис. осіб у семи з десяти департаментів раїни.

Як повідомляє NEWSru, такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров`я Гаїті.

У вівторок перший випадок зараження людини холерою було офіційно зареєстровано у сусідній Домініканській Республіці.

Як повідомляють латиноамериканські ЗМІ, холерний вібріон знайдено також в штаті Флорида (США), де захворювання виявлене у жінки, яка нещодавно повернулася з Гаїті після відвідування родичів.