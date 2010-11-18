Кількість померлих від холери в Гаїті
11:07, 18 листопада 2010Зарубіжні новини
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Вже понад тисячу
Кількість померлих від холери в Гаїті досягла 1 тисячі 110 чоловік.
Крім того, з ознаками захворювання з початку епідемії наприкінці жовтня були госпіталізовані 18,38 тис. осіб у семи з десяти департаментів раїни.
Як повідомляє NEWSru, такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров`я Гаїті.
У вівторок перший випадок зараження людини холерою було офіційно зареєстровано у сусідній Домініканській Республіці.
Як повідомляють латиноамериканські ЗМІ, холерний вібріон знайдено також в штаті Флорида (США), де захворювання виявлене у жінки, яка нещодавно повернулася з Гаїті після відвідування родичів.
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