Реп'яхова олія - рятівниця волосся

Ці народні ліки є втіленням багатовікового досвіду і знань про природні властивості рослин. Сьогодні я хочу вам розповісти про реп`яхову олію, відвіку відому як рятівницю для слабкого і тьмяного волосся.

Реп`яхову олію можна приготувати в домашніх умовах: для цього вам знадобиться 75 г подрібненого кореня реп`яха і 200 мл соняшникової олії. Змішуємо ці інгредієнти і настоюємо протягом доби в теплому місці. Потім ставимо на слабкий вогонь і варимо, часто помішуючи, приблизно 15 хвилин.

Остуджуємо, віджимаємо, проціджуємо і все. Але нам, міським жителям, простіше піти в аптеку, де її можна придбати.

Реп`яхову олію рекомендується застосовувати 1-2 рази в тиждень таким чином:

- миємо голову теплою водою - витираємо волосся рушником, але не досуха - починаємо втирати олію в коріння волосся м`якими, неспішними рухами - далі наносимо олію по всій довжині волосся від коріння до кінчиків - обгортаємо голову махровим рушником, заздалегідь підклавши поліетиленовий пакет - тримаємо 1-2 години - знімаємо рушник і промиваємо волосся з шампунем.

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