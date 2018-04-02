Кому може загрожувати діабет

Метою Всесвітнього дня боротьби проти діабету є підвищення глобальної поінформованості про діабет - про зростаючі показники захворюваності в усьому світі і про те, як можна запобігти розвитку цієї хвороби в багатьох випадках. Цей День, впроваджений Міжнародною федерацією діабету (МФД) і ВООЗ, відзначається 14 листопада, в день народження Фредеріка Бантінга, який разом з Чарлзом Бестом зіграв вирішальну роль у відкритті в 1922 році інсуліну - ліків, що рятує життя людям, хворим на діабет.

За оцінками ВООЗ, понад 220 мільйонів людей в усьому світі хворі на діабет. Без належних втручань до 2030 року ця кількість, імовірно, подвоїться. Майже 80% випадків смерті від діабету фіксується у країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

· Діабет - це хронічна хвороба, яка розвивається в тих випадках, коли підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну або коли організм не може ефективно використовувати вироблений ним же інсулін. Інсулін - це гормон, що регулює рівень вмісту цукру в крові. Загальним результатом неконтрольованого діабету є гіперглікемія, або підвищений рівень вмісту цукру в крові, що з часом призводить до серйозного ушкодження багатьох систем організму, особливо нервів і кровоносних судин.

· При діабеті типу 1 (раніше відомому як інсулінозалежний, юнацький або дитячий), для якого характерна недостатнє вироблення інсуліну, необхідно щоденне введення інсуліну.

· Симптоми включають надмірне сечовиділення (поліурію), спрагу (полідипсія), постійне відчуття голоду, втрату ваги, порушення зору і втому. Ці симптоми можуть з`явитися раптово.

· Діабет типу 2 (раніше іменований інсулінонезалежний або "дорослий") розвивається внаслідок неефективного використання організмом інсуліну. Діабет другого типу, яким хворі 90% людей з діабетом у світі, значною мірою є наслідком надмірної маси тіла і фізичної інертності.

· Симптоми можуть бути подібними симптомам діабету типу 1, але часто є менш вираженими. У результаті хвороба може бути діагностована через декілька років після її початку, вже після виникнення ускладнень.

· До недавнього часу діабет цього типу спостерігався лише серед дорослих людей, але нині часто вражає і дітей.

· Гестаційний діабет є гіперглікемією, яка розвивається або вперше виявляється під час вагітності.

· Симптоми гестаційного діабету подібні до симптомів діабету другого типу. Найчастіше гестаційний діабет діагностується під час пренатального скринінгу, а не на основі симптомів.

Знижена толерантність до глюкози (ЗТГ) та порушення глікемії натще (ПГП) є проміжними станами між нормою та діабетом. Люди з ЗТГ та ПГП піддаються високому ризику захворіти на діабет типу 2, хоча це не є неминучістю.

Які загальні наслідки діабету?

Діабет з часом уражає серце, кровоносні судини, очі, нирки і нерви.

· Діабет підвищує ризик розвитку хвороб серця та інсульту. 50% людей з діабетом помирають через серцево-судинні хвороби (зазвичай, через хвороби серця та інсульти).

· У поєднанні зі зниженням кровотоку невропатія ніг підвищує ймовірність появи на ногах виразок і, в кінцевому рахунку, ампутації кінцівок.

· Діабетична ретинопатія, яка є однією з важливих причин сліпоти, розвивається внаслідок тривалого ушкодження дрібних судин сітківки. Після 15 років діабету приблизно 2% людей стають сліпими, а приблизно у 10% розвиваються тяжкі порушення зору.

· Діабет входить до числа основних причин ниркової недостатності. Від ниркової недостатності вмирає 10-20% людей з діабетом.

· Діабетична невропатія, що є ураження нервів внаслідок діабету, розвивається у 50% людей з діабетом. Незважаючи на те, що в результаті діабетичної невропатії можуть виникати різні проблеми, звичайними симптомами є поколювання, біль, оніміння або слабкість в ногах і руках.

· Загальний ризик смерті серед людей з діабетом щонайменше удвічі перевищує ризик смерті серед людей того ж віку, у яких немає діабету.

Рівні економічного тягаря через захворюваність на діабет

Діабет та його ускладнення роблять значний економічний вплив на окремих людей, сім`ї, системи охорони здоров`я і країни. Так, наприклад, за оцінками ВООЗ, за період 2006-2015 рр.. втрати Китаю у вигляді недоотриманого національного доходу тільки через хвороби серця, інсульту і діабету складуть 558 мільярдів доларів.

Як можна зменшити тягар діабету?

Наведені нижче заходи необхідно підкріплювати здоровим харчуванням, регулярною фізичною активністю, підтриманням нормальної ваги тіла і утриманням від вживання тютюну.

Попередження

Прості заходи з підтримки здорового способу життя виявляються ефективними для запобігання або відтермінування діабету 2 типу. Щоб сприяти запобіганню діабету 2-го типу та його ускладнень необхідно:

· Мати здорову масу тіла і підтримувати її;

· Бути фізично активним - щонайменше, 30 хвилин регулярної активності помірної інтенсивності протягом більшості днів. Для контролю маси тіла необхідна додаткова активність;

· Дотримуватися здорового харчування, споживаючи фрукти і овочі від трьох до п`яти разів на день, і зменшувати споживання цукру і насичених жирів;

· Утримуватися від вживання тютюну - куріння підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Діагностування і лікування

Діагностування на ранніх етапах можна здійснювати за допомогою відносно недорогого тестування крові.

Лікування діабету полягає у зниженні рівня вмісту глюкози у крові і рівнів інших відомих чинників ризику, що руйнують кровоносні судини. Для запобігання ускладнень також важливо припинити вживання тютюну.

Заходи, які дозволяють заощадити витрати і можуть бути застосовані на практиці у країнах, що розвиваються:

· Контроль за помірним вмістом глюкози у крові. Людям з діабетом типу 1 необхідний інсулін; людей з діабетом типу 2 можна лікувати пероральними препаратами, але їм також може знадобитися інсулін;

· Контроль артеріального тиску;

· Догляд за ногами.

Інші заходи, що дозволяють заощадити витрати:

· Скринінг щодо ретинопатії (яка викликає сліпоту);

· Контроль за вмістом ліпідів у крові (для регулювання рівня холестерину);

· Скринінг з метою виявлення ранніх ознак хвороб нирок, пов`язаних з діабетом.

ВООЗ прагне стимулювати і підтримувати прийняття ефективних заходів з епіднагляду, попередження та боротьби з діабетом і його ускладненнями, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. З цією метою ВООЗ:

· Надає наукові керівні принципи профілактики діабету;

· Розробляє норми і стандарти з надання допомоги в разі діабету;

· Забезпечує обізнаність відносно глобальної епідемії діабету, зокрема за допомогою партнерства з Міжнародною федерацією діабету у проведенні Всесвітнього дня боротьби проти діабету (14 листопада);

· Здійснює епідемнагляд за діабетом і факторами ризику його розвитку.

Глобальна стратегія ВООЗ з харчування, фізичної активності та здоров`ю доповнює роботу ВООЗ по боротьбі з діабетом, приділяючи основну увагу підходам, що охоплює все населення, які спрямовані на заохочення здорового харчування та регулярної фізичної активності, і, тим самим, зменшуючи масштаби зростаючої глобальної проблеми надлишкової ваги та ожиріння.

ОСНОВНІ ФАКТИ

· Більше 220 мільйонів людей у всьому світі хворі на діабет.

· За оцінками, в 2005 році через діабет померло 1,1 мільйона осіб.

· Майже 80% випадків смерті від діабету спостерігається у країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

· Майже половина випадків смерті від діабету трапляється серед людей у віці до 70 років; 55% випадків смерті від діабету - серед жінок.

· За прогнозами ВООЗ, за період 2005-2030 рр.. кількість випадків смерті внаслідок діабету подвоїться.

· Завдяки здоровому харчуванню, регулярній фізичній активності, підтриманню нормальної ваги тіла і утриманню від вживання тютюну можна запобігти або відстрочити захворювання діабетом.

За матеріалами ВООЗ