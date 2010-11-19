У Німеччині підвищили пенсійний вік до 67 років

З 2012 року пенсійний вік в Німеччині збільшується з нинішніх 65 до 67 років.

Таке рішення сьогодні прийняв Кабінет міністрів ФРН, повідомляє ТСН.

Федеральному канцлеру Ангелі МЕРКЕЛЬ та уряду Німеччини вдалося досягти компромісу з профспілковими лідерами, і рішення уряду про підвищення пенсійного віку навряд чи викличе хвилю протестів.

Проте нинішнє підвищення вікової планки для німецьких пенсіонерів є недостатнім, щоб держава впоралося з виплатою пенсій. Провідні німецькі економісти пропонують підвищити термін виходу на пенсію до 70 років. В іншому випадку у касах пенсійного страхування просто не вистачить коштів на виплату пенсій.

За словами керівника німецького Інституту економіки Міхаеля ХЮТЕРА, з урахуванням збільшення тривалості життя і скорочення чисельності населення пенсія з 70 років повинна розглядатися як реальна перспектива. Лише так можна буде досягти балансу між працюючими і пенсіонерами.

10 листопада у Франції, незважаючи на численні протести, набув чинності закон про пенсійну реформу, що передбачає підвищення пенсійного віку з 60 до 62 років.