Чому від страху так важко позбутися?
09:11, 19 листопада 2010Зарубіжні новини
0
Учені з`ясували
Швейцарські учені з`ясували причину стійкості неприємних спогадів. Виявляється, що провиною всьому клас глікопротеїнів під назвою протеогликан хондроітин сульфат (ПХС), які і підтримують ваші страхи.
Ці білки утворюють щільну і міцну позаклітинну мережу, що оточує нервові клітини в мигдалеподібному тілі — ділянці мозку, відповідальній за контроль страху. Дослідники провели серію експериментів, в ході яких змогли з`ясувати, що ця мережа гальмує процес звільнення від страху. Як тільки учені знищили ПХС в мигдалеподібному тілі, неприємні спогади теж знищилися, і страх пропав.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter