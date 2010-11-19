Чому від страху так важко позбутися?

Швейцарські учені з`ясували причину стійкості неприємних спогадів. Виявляється, що провиною всьому клас глікопротеїнів під назвою протеогликан хондроітин сульфат (ПХС), які і підтримують ваші страхи.

Ці білки утворюють щільну і міцну позаклітинну мережу, що оточує нервові клітини в мигдалеподібному тілі — ділянці мозку, відповідальній за контроль страху. Дослідники провели серію експериментів, в ході яких змогли з`ясувати, що ця мережа гальмує процес звільнення від страху. Як тільки учені знищили ПХС в мигдалеподібному тілі, неприємні спогади теж знищилися, і страх пропав.

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