Карі лікує печінку

Учені з Університету Сент-Луіс (США) встановили, що прянощі, що входять до складу традиційної приправи, – карі – сприятливим чином впливають на печінку, запобігаючи і уповільнюючи розвиток навіть таких небезпечних захворювань, як цироз і рак.

У великій мірі лікувальний ефект має куркума, без якої карі ніколи не обходиться. Інші прянощі, що зазвичай містяться в карі: червоний, чорний і білий перець, імбир, коріандр, гвоздика – теж корисні для печінки, але в набагато меншій мірі. Учені вважають, що здоров`я печінки можна зберегти, замінивши карі на решту всіх соусів.

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