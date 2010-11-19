Евкаліпт - ефективний протизастудний засіб

Протягом всього цього часу ми зазвичай стурбовані пошуком ефективних протизастудних ліків, багато з яких, між іншим, виготовлені на основі евкаліпта.

Ефірні олії, що містяться в його листі, мають широкий спектр дії. Тому за свої лікувальні якості цей гігантський уродженець далекої Австралії удостоївся на батьківщині звання «дерева життя».

Сучасна медицина підтвердила цілющі властивості евкаліпта: він дійсно здатний мати протизапальну, жарознижуючу, антисептичну дію і до того ж має знеболюючий і відхаркувальний ефект. Тому варто пригадати, які лікарські препарати з евкаліптом особливо актуальні в період застудних захворювань.

Велику допомогу може надати спиртна настоянка евкаліпта. Її приймають всередину по 15-30 крапель (розбавивши водою) як протизапальний і антимікробний засіб. І додають по 10-15 крапель на склянку теплої води і використовують як полоскання при захворюваннях горла і порожнини рота – гінгівітах і стоматитах.

Настоянку можна також використовувати як цілющу добавку для ванни, яку рекомендується приймати при захворюваннях верхніх дихальних шляхів і сухому кашлі. А для інгаляцій при застуді добре підходить евкаліптова олія. Її можна крапнути в аромалампу, тоді повітря в приміщенні придбає не тільки приємний аромат, але і буде знезаражене, що особливо актуально в період епідемії.

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